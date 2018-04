Incendiul de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a distrus blocul operator - nu se mai pot face interventii chirurgicale

Ziare.

Prof. univ. dr. Grigore Tinica, managerul spitalului, a declarat ca incendiul a afectat mai multe saloane, blocul operator si depozite de materiale.Potrivit medicului, nu se cunosc cu exactitate pagubele materiale produse de incendiu, cert fiind ca sala de operatie trebuie refacuta.Pacientii urmeaza sa fie reprogramati pentru operatii.In cursul noptii de marti spre miercuri, in jurul orei 0:30, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul sase al Institutului de Boli Cardiovasculare I. M. Georgescu, 18 pacienti de la etajele 4 si 5 fiind evacuati de urgenta si transferati la Spitalul "C.I.Parhon", care se afla in aceeasi cladire, precum si la Spitalul "Sf. Spiridon".In momentul producerii incendiului in cladire se aflau 120 de persoane, acestea fiind transferate la alte unitati medicale.Pentru stingerea incendiului care a afectat o suprafata de aproximativ 500 de metri patrati a fost nevoie de mobilizarea a 62 de pompieri, interventia a opt autospeciale de stingere si a autoscarii. La fata locului au fost mai multe echipaje ale Ambulantei si SMURD.