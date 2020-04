Incendiul de padure de la Cernobil continua sa se extinda

Ziare.

com

Incendiul a pornit sambata in zona de excluziune ce inconjoara pe o raza de 30 de kilometri centrala avariata din Cernobil, unde in 1986 a avut loc cel mai grav accident nuclear din istorie, informeaza AFP.Marti, teritoriul cuprins de flacari s-a marit de la 10,5 hectare cate erau afectate dimineata pana la 35 de hectare la inceputul dupa-amiezii, a precizat serviciul de stat pentru situatii de urgenta al Ucrainei.Avioane au deversat 72 de tone de apa asupra focului, in timp ce doua elicoptere si circa 120 de pompieri si membri ai echipelor de salvare au fost desfasurati la fata locului. Potrivit aceleiasi surse, "nivelul de radiatii din Kiev si din regiunea capitalei nu depaseste parametrii normali".Duminica, seful interimar al Inspectoratului ecologic guvernamental, Iehor Firsov, a anuntat cu toate acestea pe Facebook ca nivelurile de radiatii in epicentrul incendiului depasesc cu mult normele.Mai multe agentii de stat ucrainene au dezmintit ulterior aceste informatii si Firsov insusi a revenit asupra afirmatiilor sale, luni.Incendiul a fost provocat de un tanar locuitor al unui sat situat langa zona de excluziune, care risca pana la cinci ani de inchisoare pentru "distrugerea vegetatiei". Tanarul de 27 de ani a declarat ca a dat foc la vegetatie "pentru a se amuza", potrivit politiei.Unul dintre reactoarele centralei din Cernobil a explodat pe 26 aprilie 1986, contaminand, potrivit unor estimari, pana la trei sferturi din Europa. De atunci, zona situata pe o raza de 30 de kilometri in jurul centralei ramane in mare parte abandonata.Alte trei reactoare ale centralei au continuat sa functioneze dupa tragedie. Ultimul a fost oprit in 2000, marcand sfarsitul intregii activitati industriale de la Cernobil.