Incendiul din Buzau inca nu a fost stins nici acum: 7 echipaje de pompieri intervin

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent Vasile Prahoveanu, miercuri dimineata, sapte echipaje de pompieri intervin pentru stingerea incendiului. In zona se afla un utilaj cu care mormanele de deseuri care fumega inca sunt intoarse, iar pompierii stropesc cu apa pentru a evita reizbucnirea unui incendiu de amploare.Pe parcursul intregii nopti, pompierii au intervent pentru stingerea focului, in total fiind angrenati 90 de pompieri cu 18 autospeciale de la ISU Buzau, Prahova, Ialomita, Braila si din Bucuresti. Toti pompierii de la ISU Buzau au fost chemati de acasa si au intervenit pentru stingerea incendiului care a cuprins depozitul de materiale reciclabile si fier vechi.Misiunea a fost cu atat mai dificila cu cat la un moment dat a inceput sa sufle vantul, iar in curtea societatii nu exista un hidrant, pompierii fiind nevoiti sa se alimenteze de la alte societati.Cei 200 de oameni care au fost evacuati din locuintele situate in apropierea firmei la care s-a produs incendiul s-au intors la casele lor aproape de miezul noptii, dupa ce autoritatile au concluzionat ca nu mai sunt riscuri pentru ei.In cursul zilei de miercuri, dupa ce incendiul va fi stins, autoritatile vor trebui sa demareze o ancheta pentru a stabili cauza dezastrului si pentru a dispune masuri, daca se impun. Potrivit reprezentantilor ISU Buzau, firma la care a avut loc incendiul nu avea nevoie de autorizatie emisa de pompieri. Un incendiu puternic a cuprins, marti seara, hala unei societati comerciale din Buzau care se ocupa de reciclarea diverselor materiale . Norul imens de fum se putea observa de la zeci de kilometri distanta, iar ISU a transmis un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.Un pompier a fost transportat la Spitalul Judetean Buzau dupa ce s-a intoxicat cu fum in timpul misiunii de stingere a incendiului.