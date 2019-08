Incendiul din nordul Capitalei inca nu a fost stins, desi au trecut mai bine de 24 de ore (Video)

Ziare.

com

"La mai bine de 24 de ore de la izbucnirea incendiului, pe strada Biharia inca actioneaza doua echipaje de pompieri . A fost unul dintre cele mai mari incendii cu care pompierii ISU B-IF s-au confruntat in acest an", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a ISU Bucuresti-Ilfov.Incendiul a cuprins in intregime o hala si din primele informatii reiese ca ar fi pornit de la un aparat de sudura, insa anchetatorii urmeaza sa stabileasca cu exactitate cauzele.Degajarile mari de fum si substantele potential explozibile au dus la decizia de evacuare a celor aflati in zona.Nu s-au inregistrat victime , dar la fata locului au fost trimise echipaje SMURD , ambulante si echipaje de descarcerare.In total au actionat 27 masini de stingere, 4 autoscari de interventie la inaltime, 4 descarcerari si 2 ambulante SMURD.Fumul a putut fi vazut de la mai multi kilometri distanta, iar populatia a fost avertizata printr-un mesaj de tip Ro-Alert, fiind sfatuita sa ia masuri de adapostire.C.B.