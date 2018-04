Incendiul din Parcul National Domogled s-a extins. Elicopterele nu pot interveni din cauza vantului

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, sambata dupa-amiaza au fost identificate de catre pompierii si de lucratorii ocolului silvic doua focare de incendiu in padurea de pin din Parcul National Domogled - Valea Cernei."Sunt doua focare, pe o suprafata de aproximativ doua hectare. Nu a fost pana acum posibila decolarea elicopterelor din cauza ca vantul bate foarte tare si sunt turbulente mari. Pompierii si lucratorii silvici prezenti la fata locului actioneaza de la sol, au in dotare rucsaci pentru stingerea incendiilor de padure", au aratat reprezentantii ISU Caras-Severin.La fata locului s-a deplasat si prefectul judetului Caras-Severin, Matei Lupu, pentru a monitoriza interventia.Incendiul a izbucnit vineri, in jurul orei 15:00, in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled - Valea Cernei si se manifesta pe o suprafata de aproximativ un hectar, la o plantatie de pin negru de Banat si exista pericolul extinderii la o padure de fag."Zona in care s-a produs incendiul este la o altitudine de 1.100 m, la 25 kilometri distanta fata de orasul Baile Herculane, din care 15 kilometri drum neamenajat, si este caracterizata de un relief foarte dificil. Este o zona stancoasa, pe o panta abrupta, cu o inclinatie de 40 de grade", au explicat reprezentantii ISU Caras-Severin.20 de pompieri militari si 10 lucratori ai Ocolului Silvic Baile Herculane au intervenit vineri, pana la ora 23:00, iar pe timpul noptii s-au retras, fiind solicitat sprijinul inspectoratelor pentru situatii de urgenta limitrofe.Sambata, 92 de pompieri din judetele Timis, Gorj, Mehedinti si Caras-Severin, plus 40 de angajati ai Ocolului Silvic intervin pentru lichidarea incendiului.Citeste si despre incendiul de langa Cetatea Poenari, care a izbucnit de la o tigara. Focul a fost lichidat dupa 5 zile