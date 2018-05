Incendiul din Parcul National Domogled s-a extins intr-o zona inaccesibila

Ziare.

"Elicopterele au efectuat deja, in aceasta dimineata, o misiune de recunoastere si doua aruncari cu apa iar in momentul de fata sunt in zbor. Dupa recunoasterea efectuata in elicopter, incendiul pare sa se fi extins intr-o zona imposibil de parcurs pe jos. Suprafata afectata se estimeaza a fi de trei hectare", a declarat purtatorul de cuvant al ISU "Semenic" al judetului Caras-Severin, Magdalena Tocmelea.Pentru stingerea incendiului actioneaza 140 de persoane din partea inspectoratelor pentru situatii de urgenta Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Timis, personal al Directiei Silvice Caras-Severin si rangeri ai Parcului National Domogled - Valea Cernei.In prezent, eforturile se concentreaza pe limitarea pagubelor si lichidarea incendiului, cauza probabila a izbucnirii focului urmand a se stabili la finalul interventiei.Un turist a anuntat vineri dupa-amiaza un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled - Valea Cernei. Incendiul se manifesta la o plantatie de pin negru de Banat si subarboret si exista pericolul extinderii la o padure de fag.Zona in care s-a produs incendiul este la o altitudine de 1.100 m, la 25 km distanta fata de orasul Baile Herculane, din care 15 km drum neamenajat si este caracterizata de un relief foarte dificil. Este o zona stancoasa, pe o panta abrupta, cu o inclinatie de 40 de grade.