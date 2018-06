Pompierii au stins incendiul izbucnit la un depozit de mobila, care a cuprins o suprafata de 400 de metri patrati

Ziare.

Focul a afectat o suprafata de aproximativ 400 de metri patrati.De asemenea, flacarile s-au extins si la acoperisul unei case invecinate.Cauza incendiului este in curs de stabilire.Reamintim ca pompierii au fost solicitati sa intervina duminica, in jurul orei 13.20, la un incendiu izbucnit la un depozit de mobila din Aiud, suprafata afectata fiind de mai bine de 200 de metri patrati.La fata locului s-au deplasat trei autospeciale si un echipaj SMURD . Nicio persoana nu a fost ranita in urma acestui eveniment