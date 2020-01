Inceput de an agitat: 310 incendii in 3 zile si asistenta medicala pentru aproape 4.000 de persoane

Ziare.

Peste 21.500 de angajati ai MAI au fost la datorie, zilnic, in perioada 1-3 ianuarie.In noaptea de Revelion, la nivel national, au fost organizate 180 de evenimente cultural-artistice in spatiul public, la care au participat aproximativ 320.000 de persoane, dar nu s-au produs incidente grave.Conform MAI, in primele trei zile ale anului, s-a intervenit la 7.358 evenimente sesizate prin numarul unic de urgenta 112, dintre care 7.298 au fost directionate catre Politie, iar 60 catre Jandarmerie.Politia rutiera a actionat, zilnic, cu aproximativ 1.500 de agenti si ofiteri si 269 aparate radar pe principalele artere rutiere pentru fluidizarea traficului si prevenirea accidentelor rutiere grave.Tinand cont de numarul mare de cetateni romani care lucreaza in afara tarii, dar si de cel al turistilor straini care au petrecut sarbatorile de iarna in Romania, au fost mentinute masurile dispuse la frontiera de stat pentru asigurarea unui timp scazut de asteptare in punctele de trece.Zilnic, in medie, la granitele Romaniei au actionat 4.068 politisti de frontiera.In primele trei zile ale acestui an, frontiera Romaniei a fost tranzitata de 525.947 persoane, 221.106 pe sensul de intrare, respectiv 304.841 pe sensul de iesire din tara.Peste 2.300 de jandarmi au fost zilnic angrenati in misiuni, cu accent pe asigurarea masurilor de ordine publica la evenimentele cu un numar mare de participanti, dar si in zonele montane, avand in vedere numarul mare de turisti care au petrecut minivacanta de Revelion in statiunile din zona de munte.Ofiterii si subofiterii Jandarmeriei Montane au intervenit in 6 cazuri pentru cautarea si salvarea unor persoane aflate in situatii de risc, cele mai intalnite situatii fiind cazurile de persoane ramase inzapezite.Structurile MAI cu atributii in eliberarea documentelor de identitate si de calatorie au avut program de lucru cu publicul in data de 3 ianuarie 2020, in urma dispozitiei ministrului Afacerilor Interne.Astfel, au fost eliberate 1.665 permise de conducere si 2.438 certificate de inmatriculare.De asemenea, au fost primite cereri pentru eliberarea documentelor de calatorie si au fost emise 3.588 pasapoarte. Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, precum si serviciile teritoriale asigura si in acest sfarsit de saptamana program de lucru cu publicul, dupa cum urmeaza: 4 ianuarie, intre orele 9-15; 5 ianuarie, intre orele 9-13.De asemenea, in zilele de 4 si 5 ianuarie vor fi eliberate certificate de cazier judiciar la sediile tuturor inspectoratelor de politie, iar in municipiul Bucuresti - la Sectia 1, Sectia 8, Sectia 10, Sectia 14, Sectia 17 si Sectia 21.