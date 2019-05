Mai multe masini au fost incendiate in Curtea de Arges

Ziare.

Potrivit IPJ, in cursul diminetii, in municipiul Curtea de Arges a avut loc un incendiu care a afectat mai multe autoturisme parcate, doua dintre acestea apartinand aceluiasi proprietar."Conform primelor concluzii ale ISU, cauza preliminara ar fi folosirea intentionata a sursei de aprindere pentru a genera incendiul. In cauza se desfasoara cercetari pentru savarsirea infractiunii de distrugere prin incendiere", a anuntat IPJ Arges.Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, evenimentul a avut loc pe strada 1 Decembrie, langa blocurile ANL, la fata locului intervenind doua autospeciale si un echipaj SMURD."Trei autoturisme au ars in proportie de 100% si un alt auto a ars in proportie de 20%. Toate erau stationate, iar 2 ale aceluiasi proprietar, parcate intr-un capat si altul al parcarii. Alte 2 autoturisme au mai fost afectate din cauza caldurii degajate", au precizat reprezentantii ISU Arges.