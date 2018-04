Mai multe masini au luat foc noaptea trecuta in Bucuresti. Focul ar fi fost provocat

Ziare.

com

Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti-Ilfov, primul incendiu a fost anuntat la 112 in jurul orei 23.00, in strada Gala Galaction, unde au fost gasite trei autoturisme care ardeau cu flacara, iar cel de-al patrulea era doar afectat de caldura degajata.In scurt timp, a fost anuntat un incendiu similar in strada Petru Rares, unde a fost identificat un autoturism distrus in proportie semnificativa, iar cel de-al doilea era afectat in partea frontala.Cel de-al treilea incendiu s-a produs in strada Nicolae Ionescu , la doua autoturisme care ardeau cu flacara, pe o suprafata de peste 80% din caroserie.Pentru stingerea incendiilor au actionat pompierii detasamentelor Mihai Voda, Grozavesti, Expozitiei si Baneasa.Ca urmare a cercetarii efectuate la fata locului au fost identificate o serie de indicii care conduc catre ipoteza unui incendiu provocat la toate cele trei incendiile.