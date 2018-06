Masina unui jurnalist din Timisoara a fost incendiata

Ziare.

Pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul au constatat ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart.Potrivit acestora, incendiul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 2.40, iar un vecin a observat incendiul si a sunat imediat la numarul de urgente 112.Este vorba despre autoturismul jurnalistului Dragos Bota de la pressalert.ro.Pompierii ajunsi la fata locului au constatat ca interiorul masinii a ars complet, iar geamul din dreapta spate a fost spart. Ei spun ca cel mai probabil incendiul a fost declansat in urma actiunii unei persoane.In timpul incendiului, o alta masina aflata in parcarea de langa blocul unde locuieste jurnalistul a fost afectata de caldura degajata de flacari.Politia a deschis o ancheta pentru distrugere.