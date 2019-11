Migranti ilegali descoperiti pe o nava din portul Constanta, care a luat foc

Migranti ilegali

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina duminica seara, pentru a ajuta sase persoane, aflate pe o nava in Portul Constanta, care se intoxicasera cu fum.Nava este sub pavilion Panama si se afla ancorata in dana 64 a portului. La fata locului s-au deplasat doua echipaje SMURD, o autospeciala de stingere si autospeciala de transport personal si victime multiple.In momentul in care echipele de interventie au ajuns la nava, cele sase persoane erau constiente. Reprezentantii ISU Dobrogea spun ca victimele s-au intoxicat cu fum dupa ce o saltea a luat foc la bordul navei. Incendiul a fost stins in momentul in care pompierii au ajuns.Conform reprezentantilor Garzii de Coasta, pe data de 17 noiembrie, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Constanta au efectuat controlul la intrarea in tara asupra unei nave sub pavilion Panama, sosita in Portul Constanta din directia Turcia. Echipajul navei este format din 22 de marinari, de nationalitate filipineza si rusa."In momentul intrarii navei in Portul Constanta, Punctul de Trecere a Frontierei Constanta a fost informat ca la bordul navei se afla sase pasageri clandestini, fara documente de calatorie.Conform declaratiilor comandantului navei, cei sase cetateni au fost ascunsi dupa ce nava a parasit portul din Turcia. Din cercetarile efectuate la bordul navei, cele sase persoane sunt originare din Algeria", au precizat reprezentantii Garzii de Coasta.Comandantul navei a fost sanctionat cu suma de 48.000 de lei.La solicitarea comandantului navei, politistii de frontiera au apelat serviciul unic de urgenta 112 in vederea acordarii asistentei de specialitate intrucat la bordul navei a luat foc o saltea si persoanele respective au inhalat fum, a mai precizat sursa citata.Nava este supravegheata de politistii de frontiera, iar cand va parasi portul, va lua si migrantii la bord.