O ambarcatiune a luat foc la intrarea in Portul Eforie. Proprietarul a sarit in apa pentru a se salva

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata seara la un incendiu izbucnit la o ambarcatiune in Portul Eforie.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu noua pompieri si un echipaj SMURD.Ambarcatiunea, care avea o lungime de sase metri si o latime de doi metri, intra in port in momentul in care a izbucnit incendiul. La bord se afla doar proprietarul ambarcatiunii, care a sarit in mare pentru a se salva.La ora transmiterii acestei stiri, focul a fost stins, ambarcatiunea fiind complet distrusa.