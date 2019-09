O femeie si copiii sai au murit intr-un incendiu, in Neamt (Video)

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt, pompierii au fost solicitati, duminica seara, sa intervina la un incendiu izbucnit la o locuinta in localitatea Savinesti, comuna Poiana Teiului, la fata locului deplasandu-se mai multe autospeciale.Echipele de interventie au constatat ca incendiul se manifesta la acoperisul unei locuinte cu etaj si la o anexa. Pompierii au gasit la etajul casei respective trei persoane decedate, o femeie de aproximativ 30 de ani si doi copii ai acesteia, unul de un an, iar celalalat in varsta de sapte ani.Pompierii au stabilit ca focul a fost cauzat cel mai probabil de jar sau scantei, care a cazut din sistemul de incalzire pe materiale combustibile.