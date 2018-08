O scoala din judetul Tulcea a fost distrusa intr-un incendiu

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al ISU Tulcea, Florentin Danciu, a declarat ca incendiul a fost anuntat in jurul orei 14, iar la ora transmiterii acestei stiri, acesta nu a fost stins, transmite corespondentul Mediafax."Sectia de pompieri Macin intervine pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la Scoala Gimnaziala Dorobantu. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si 10 subofiteri. Detasamentul de pompieri Tulcea a trimis in sprijin o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un SMURD si 8 subofiteri.La momentul la care au ajuns fortele la locul interventiei, incendiul se manifesta generalizat, cu flacara deschisa. Incendiul a fost anuntat in jurul orei 14:00. Acum incendiul este localizat, se intervine in interior pentru lichidare", a spus Danciu.Potrivit acestuia, o persoana a suferit un atac de panica si a primit ingrijiri medicale. Nu au fost alte victime Danciu a mai spus ca scoala are aproximativ 500 de metri. Pompierii au reusit sa protejeze gradinita si doua locuinte care se afla aproape de scoala.In incendiu au ars si 20 metri cubi de lemn de foc.Dupa ce va fi stins focul, pompierii vor stabili cauza producerii incendiului.