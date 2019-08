O scoala din Timis a luat foc dupa ce a fost lovita de trasnet

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 4:25, un incendiu a izbucnit la acoperisul cladirii scolii din localitatea Paru, in urma unui trasnet."La locul interventiei s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, o autoscara mecanica si 20 de pompieri. In urma incendiului, a ars acoperisul cladirii pe o suprafata de aproximativ 80 mp si s-a degradat zugraveala de pe tavanele a trei incaperi", au transmis reprezentantii ISU Timis.Cladirea nu este functionala in prezent.