O tornada de flacari de peste 15 metri a mistuit o fabrica din Marea Britanie (Video)

Filmuletul arata o coloana de fum de culoare rosiatica care se ridica spre cer. Incendiul a pornit la fabrica de paleti din plastic marti dimineata la ora locala 01:20, (03:20, ora Romaniei).Serviciul de Pompieri si Salvare din Leicestershire, care a ajutat echipele din Derbyshire si Staffordshire sa combata incendiul, a distribuit videoclipul pe Facebook, spunand:"In timp ce luptam impotriva incendiilor din Occupation Lane, am fost martorii unei tornade sau a unui incendiu. Acesta s-a creat ca urmare a intrarii unei mase de aer rece peste aerul cald, provocand un vartej similar cu modul in care se formeaza o tornada".Incendiul a provocat pagube importante unei fabrici de mase plastice din satul Albert, situat in apropiere de orasul Swadlincote, in comitatul Derbyshire din Marea Britanie.