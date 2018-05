Obtinerea autorizatiilor de incendiu, misiune imposibila: Termene depasite si de patru ori. Doua din trei raspunsuri sunt respingeri

Termene depasite de patru ori

Doua din trei solicitari se soldeaza cu respingeri

Inspectorii ingropati de solicitari

Solutii sunt? Sunt, dar nu are cine

Cezar Petre este inginer, absolvent al Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti. Cu experienta in proiectarea si urmarirea executiei in conditii de calitate a constructiilor, in acest moment este presedintele Colegiului Tehnic al Dirigintilor de Santier.

In articolul de astazi vom prezenta cateva cifre care sunt de-a, iar ele au fost puse la dispozitie, oficiale, recunoscute si asumate de Ministerul Afacerilor Interne condus de foarte mult timp de chiar doamna Carmen Daniela Dan.In cazul de fata a cui este vina e mai putin important, ceea ce conteaza este ca cifrele arata ca ceva nu este in regula cu un sistem, iar cel care este responsabil continua sa il sustina desi el este complet lipsit de logica.Ministerul Afacerilor Interne a facut un ordin ce descrie procedura de obtinere a avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu. Acest ordin a capatat titulatura deAcest ordin a fost completat ulterior si de o hotarare de guvern care mentioneaza categoriile de spatii/cladiri care necesita aviz/autorizatie de securitate la incendiu:Toate cele de mai sus vin sa dubleze sistemul calitatii impus prin Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, fapt care in sine nu este de acceptat conform sistemului legislativ din Romania, pe principiul ca daca lumea oricum nu poate sa faca, sa le cerem si mai mult.La solicitarea mediului de afaceri, deputatul roman Constantin Codreanu a facut o interpelare in care solicita informatii cu privire la modul in care decurge activitatea de avizare/autorizare la securitatea la incendiu. Acest lucru pe fondul unei nemultumiri generale din partea investitorilor care se plang de faptul ca aceasta misiune este una imposibila.Astfel ca se poate vedea din raspunsul primit din partea Ministerului Afacerilor Interne condus de mai mult decat celebra domna Carmen Daniela Dan, ca termenul de raspuns la solicitari este de 60 de zile, asta in conditiile in care termenul legal de raspuns pentru solicitarile de aviz este de doar 15 zile.Adica, in medie, ministerul recunoaste ca raspunsurile vin cu de 4 ori intarziere. Pai atunci de ce nu modificati legea? Caci aceasta situatie se intampla de mult timp. Adica ei au facut o lege dar pe care tot ei nu pot sa o respecte. Nu mai spunem aici ca termenul de 60 de zile este in realitate aruncat de la sine, caci este prea rotund sa fie o medie reala ci mai degraba una scoasa orientativ, stiut fiind faptul ca exista documentatii care ating si patru luni pana primesc un raspuns.Doar la nivelul zonei Bucuresti-Ilfov au fost 4.722 de solicitari in 2017 si care s-au soldat doar cu... 1.499 avize si autorizatii, din care doar 459 sunt autorizatii. Ce inseamna acest lucru? Ca doar una din trei solicitari se finalizeaza cu acceptul pompierilor. Sau am putea spune si altfel: o documentatie poate reveni si de trei ori ca sa fie aprobata.Cifrele sunt insa minuscule, avand in vedere faptul ca numarul de cladiri care necesita autorizare conform legilor pe care chiar Ministerul Afacerilor Interne le-a dat este de ordinul zecilor de mii, din care mai bine de jumatate sunt institutii publice, dintre care peste 500 de scoli si gradinite si ceva spitale.Orice calcul elementar arata ca vor coloniza chinezii planeta Marte inainte sa apucam sa autorizam noi la incendiu si 10% din cladirile care se supun acestui proces conform legii. Cine stie, poate doamna Carmen Dan va fi ministru si pe atunci. Sau poate ca nu este ea de vina? Pai atunci renuntati la portofoliu si lasati pe altii mai buni sa conduca.Dar aici nu vorbim de incompetenta inspectorilor si acest lucru este aratat tot de cifre: la nivelul zonei Bucuresti-Ilfov, ce are neoficial peste trei milioane de locuitori si zeci de mii de firme, doar 18 inspectori trebuie sa faca fata legislatiei promovate de Ministerul Afacerilor Interne.Peste 250 de dosare a avut fiecare inspector de solutionat, adica in medie aproape unul pe zi. O sa spuneti ca e o nimica toate: nu este, deoarece o buna parte din ele reprezinta constructii foarte importante, cu riscuri ridicate si suprafete construite colosale. Mai puneti aici ca pentru autorizatii se face si deplasarea pe teren si... misiune imposibila pentru inspectori.Probleme sunt, asta este clar. Judetele in care se construieste si afacerile merg elibereaza avizele si autorizatiile de securitate la incendiu in niste termene de iti vine sa te lasi de construit.prevede in clar care sunt categoriile de cladiri ce prezinta riscuri importante (cazul Colectiv intra sub incidenta categoriilor de cladire precizate in numita lege).Insa de parca legea nu era suficienta, printr-o serie de ordine de ministru (de Interne in acest caz) si hotarari de guvern (impuse tot de minister) s-a ajunge ca numarul categoriilor de cladiri ce se supun autorizarii si avizarii sa creasca de zeci de ori. In Romania aproape toate cladirile, mai putin locuintele, intra sub incidenta autorizarii, fapt care nu este intalnit in nici un stat al lumii.Ce se va intampla? Daca nu se modifica rapid legislatia prin simplificare si restrangerea categoriilor in conformitate cupunem lacatul pe toate sediile Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta (apropo: nici ele nu indelplinesc conditiile legale de functionare din punct de vedere a securitatii la incendiu) si lasam inspectorii sa plece pe teren, acolo unde este locul salvatorilor.Trebuie sa ajungem la limite acceptabile care sa permita aplicarea legii. Apoi pe masura ce constatam ca putem impune acele limite sa le crestem treptat.