Organixatia WWF avertizeaza: Exista riscul izbucnirii unor noi "superincendii" in Europa

Desi zona Marii Mediterane este cea mai afectata de incendiile de padure, tari din nordul Europei s-au confruntat la randul lor recent cu uriase incendii forestiere.In medie, 300.000 de hectare de padure sunt distruse de flacari in fiecare an in Europa, potrivit datelor oficiale.Raportul, publicat de WWF Spania, arata ca incendiile au provocat anual pagube pe continentul european in valoare de circa trei miliarde de euro.Intre 2017 si 2018, incendii foarte greu de stins din cauza vanturilor puternice au condus la moartea a 225 de persoane in Portugalia, Grecia si Spania, iar situatia s-ar putea agrava din cauza alocarii necorespunzatoare a resurselor, dar si a temperaturilor globale in crestere, sustine WWF."Politica actuala privind combaterea incendiilor de padure, care este bazata exclusiv pe un sistem de stingere, este depasita si ineficienta in lupta impotriva cu un nou tip de 'superincendii'", se arata in raportul WWF, care solicita mai multe masuri de prevenire.Pe langa temperaturile globale in crestere, raportul WWF mentioneaza depopularea zonelor rurale si urbanizarea haotica printre factorii care au condus la agravarea incendiilor de padure.Cel putin 13 persoane au murit in urma ultimului val de canicula care a cuprins Europa, in multe tari, precum Franta, depasindu-se cele mai ridicate temperaturi inregistrate vreodata. Peste 1.400 de incendii de padure au fost deja raportate in 2019 in Europa.