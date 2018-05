Padurea din Parcul National Domogled arde de 7 zile. Pompierii cara in spate saci cu apa (Foto&Video)

Ziare.

Miercuri seara pompierii militari si angajati ai Regiei Nationale a Padurilor Romsilva au reusit sa localizeze incendiul, dar din cauza vantului puternic exista riscul de a se reaprinde si de a se forma noi focare."Din acest motiv, 90 de pompieri militari si 45 de silvicultori supravegheaza si monitorizeaza cele 4 hectare afectate de incendiu si daca apar noi focare din cauza vantului, izoleaza si sting imediat focul.In continuare, pompierii si silvicultorii cara apa in spate, in saci speciali, mergand pe jos o ora si jumatate pe un traseu extrem de dificil, pentru a stinge incendiul", a transmis pe Facebook Regia Nationala a Padurilor Romsilva.Incendiul a izbucnit vineri in zona de protectie integrala a Parcului National Domogled - Valea Cernei, pe raza Ocolului Silvic Baile Herculane, afectand patru hectare dintr-o padure de pin de Banat, specie endemica. Padurea respectiva se afla la altitudine mare, izolata, intr-o zona stancoasa, greu accesibila.A.G.