Patronul hotelului din Paltinis unde a avut loc un incendiu, amendat cu 50.500 lei

Acelasi patron a mai fost amendat, in urma cu doi ani, tot cu 50.000 de lei, pentru ca nu avea autorizatie de securitate la incendiu."Unitatea de cazare unde, in aceasta dimineata, a avut loc un incendiu care a necesitat evacuarea a 109 persoane, dintre care doua au fost transportate la UPU Sibiu acuzand intoxicatie cu fum, nu detine autorizatie de securitate la incendiu. De asemenea, in data de 8 noiembrie 2018, au fost sanctionati contraventional cu amenda in cuantum de 50.000 de lei", au transmis cei de la ISU Sibiu.Un numar de 106 turisti si alti trei angajati ai hotelului din Paltinis au fost evacuati joi, de catre pompieri, dupa ce un incendiu a izbucnit in zona SPA. Doua dintre persoanele evacuate au fost duse la spital, la Sibiu, fiind intoxicate cu fum.