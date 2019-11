Patronul restaurantului Beirut, unde in 2014 trei tinere si-au pierdut viata, condamnat definitiv la opt ani de inchisoare

Fara autorizatii, fara contracte de munca

Ziare.

com

Astfel, Curtea de Apel Constanta a decis, marti, condamnarea lui George Karam, patronul restauratului Beirut, la opt ani, o luna si zece zile de inchisoare pentru comiterea mai multor infractiuni, dupa ce in aprilie 2014, in localul sau, trei tinere au murit in urma unui incendiu.In urma cu doi ani, el fusese condamnat de Judecatoria Constanta la zece ani de inchisoare, dar Karam a atacat decizia la Curtea de Apel Constanta.Instanta a mai decis ca societatea Middle East Parteners SRL sa plateasca o amenda penala de 840.000 de lei, iar SC Tinel Cristi SRL a fost obligata de instanta la plata unei amenzi penale de 653.000 de lei.De asemenea, in acelasi dosar Constantin Pavel a fost condamnat la sapte ani, noua luni si 20 de zile de inchisoare, Dumitru Jurca, instalator autorizat, cinci ani si sase luni de inchisoare, Mihaela Zdru a primit o pedeapsa de doi ani si patru luni de inchisoare.Curtea de Apel Constanta a mai hotarat ca Gheorghe Nirlu sa fie condamnat la un an de inchisoare, Florentina Coroianu, la un an si o luna de inchisoare, iar Sultana Nirlu a fost achitata.Instanta a mai decis ca George Karam, SC Middle East Parteners SRL Constantin Pavel, SC Tinel Cristi SRL si Dumitru Jurca, acesta din urma in solidar si cu partea responsabila civilmente SC Engie Romania SA,. Initial, acestia fusesera obligati de Judecatoria Constanta sa plateasca daune morale de sapte milioane de euro.Decizia Curtii de Apel Constanta este definitiva.In 5 aprilie 2014, un puternic incendiu a izbucnit la Restaurantul Beirut din Constanta, iar in uma acestuia trei tinere au murit, iar alte doua persoane au fost ranite, focul fiind stins de pompieri dupa mai bine de cinci ore. Ancheta in acest caz a fost preluata de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."In cursul anului 2013, in lipsa autorizatiei de construire, a proiectului avizat de proiectantul initial al cladirii sau expertizei tehnice intocmite de un expert tehnic atestat, prin efort conjugat si actiuni simultane si succesive, inculpatul Karam George, in calitate de administrator al S.C. Middle East Partners S.R.L, impreuna cu aceasta firma, precum si cu inculpatii Pavel Constantin si S.C. Tinel Cristi S.R.L. a modificat, prin adaugarea unui nivel, imobilului - Restaurant Beirut - corp de constructie al proprietatii din bulevardul Tomis, municipiul Constanta, si, impreuna cu inculpatul Jurca Dumitru (instalator autorizat), a pus si mentinut nelegal in functiune instalatia de utilizare a gazelor naturale de la restaurantul mai sus mentionat, cu consecinta initierii incendiului din 05.04.2014, care a avut ca urmare un dezastru, constand in distrugerea imobilului cu destinatia de restaurant, degradarea cladirii nr. 122 din acelasi bulevard, a unui alt imobil invecinat, moartea a trei persoane si vatamarea corporala a altor doua", se arata in rechizitoriul procurorilor.De asemenea, anchetatorii au mai stabilit ca George Karam, sprijinit de Constantin Pavel si Dumitru Jurca, nu a luat masuri de securitate in munca la faza de executie si exploatare a constructiei si instalatiilor Restaurantului Beirut, iar la data de 12 decembrie 2013, la efectuarea reviziei periodice a instalatiei de utilizare a gazelor de la imobilele avariate, impreuna cu societatea al carei administrator era, George Karam, l-a sprijinit pe Dumitru Jurca care, cu incalcarea atributiilor de serviciu specifice functiei de lacatus mecanic cu sarcini de verificare a instalatiilor de gaze in cadrul unei societati comerciale de profil, nu a luat masuri legale, mentinand si asigurand utilizarea nelegala de catre abonatul S.C. Middle East Parteners S.R..L a instalatiei de gaze.Cercetarile efectuate in cauza au aratat si faptul cape care le-a folosit cu ocazia a trei verificari efectuate de Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, ultimul control fiind la data de 11 martie 2014.De asemenea, la data de 3 aprilie 2014, impreuna cu Florin Iordache si Mihaela Zdru, George Karam a falsificat 20 fise de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca si in domeniul situatiilor de urgenta.