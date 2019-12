Patronul restaurantului din Constanta unde trei dansatoare au ars de vii, prins la Cluj

Ziare.

"In cursul acestei zile (vineri-n.red.), a fost depistata o persoana aflata in urmarire nationala, pe numele caruia exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pentru o pedeapsa de 8 ani", au anuntat reprezentantii IPJ Constanta.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, este vorba de George Karam, patronul restaurantului din Constanta, unde in 2014 trei tinere au murit intr-un incendiu . Acesta a fost prins de politisti si a fost ridicat dintr-o pensiune din Cluj-Napoca. El va fi dus la Penitenciarul Gherla.George Karam a fost dat in urmarire nationala in 20 noiembrie, dupa ce a fugit in urma sentintei primite.Karam a fost gasit vinovat de judecatorii Curtii de Apel Constanta pentru distrugere din culpa, neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, complicitate la realizarea constructiilor cu nerespectarea cerintelor esentiale a existentei acestora, construire fara autorizatie si pentru fals in inscrisuri.Sentinta a fost data de judecatorii constanteni in dosarul celor trei tinere care au ars de vii in timpul incendiului care a mistuit localul, in 5 aprilie 2014. Fetele erau studente si dansau in restaurant pentru a-si plati taxele de scolarizare.In timpul izbucnirii incendiului, acestea se schimbau in haine de scena, intr-o incapere din mansarda cladirii, de unde nu s-au putut salva din cauza incuietorii stricate a usii. Fetele au fost gasite imbratisate de pompieri.