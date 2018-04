Peste 100 de pompieri intervin pentru stingerea incendiului de langa Cetatea Poenari (Video)

Ziare.

Interventia este dificila din cauza ariei mari de actiune, a accesului ingreunat si a cantitatilor limitate de apa din padure.Potrivit ISU Arges, incendiul de vegetatie uscata din localitatea Arefu, in vecinatatea Cetatii Poenari, este sub control.Pompierii au intervenit si pe timpul noptii pentru lichidarea incendiului, iar luni dimineata au fost suplimentate fortele si mijloacele de interventie. Au sosit in sprijin pompieri din Teleorman, Brasov, Sibiu, Ilfov si Prahova, la aceasta ora fiind prezenti peste o suta de pompieri.IGSU a informat ca Inspectoratul General de Aviatie din MAI a pus la dispozitie doua elicoptere dotate cu dispozitiv Bambi Bucket."Pe durata noptii trecute, au fost continuate misiunile de stingere, iar in aceasta dimineata a fost efectuat un zbor de survol in zona. In functie de focarele identificate, vor fi stabilite directiile de actiune pentru perioada urmatoare", arata IGSU.Interventia este grea din cauza ariei mari de actiune, a accesului ingreunat si a cantitatilor limitate de apa din padure.De asemenea, potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera era oprita, luni dimineata, pe DN7C Transfagarasan , pe ambele sensuri de mers, din cauza incendiului de vegetatie si a caderilor de pietre pe carosabil.Incendiul a izbucnit duminica in apropiere de Cetatea Poenari, 60 de turisti au fost evacuati. Avand in vedere terenul din zona pe care nu se poate interveni, la Arefu a ajuns si un elicopter cu dispozitiv Bambi Bucket, urmand sa intervina pentru stingerea flacarilor.Cetatea Poenari este un monument istoric aflat in judetul Arges, situata pe un varf de munte care domina Cheile Argesului, langa localitatea Arefu, la cativa kilometri de barajul si lacul de la Vidraru. Ruinele cetatii sunt amenajate ca obiectiv turistic si sunt vizitate de turisti romani si straini.