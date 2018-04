Pompierii inca nu pot stinge incendiul din Parcul National Domogled. Elicopterele nu pot interveni, din cauza vantului

Ziare.

Se desfasoara o interventie la sol cu aceiasi aproximativ o suta de pompieri din judetele Caras-Severin, Timis, Mehedinti si Gorj.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, luni dimineata pompierii au observat ca in continuare sunt zone unde incendiul din Parcul National Domogled se manifesta cu flacara."Din fericire, suprafata afectata este mai mica decat ieri (duminica- n.red.) ", au transmis reprezentantii ISU Caras- Severin.Unul dintre cele doua elicoptere pregatite sa intervina pentru stingerea incendiului din Parcul National Domogled a facut luni dimineata un zbor de recunoastere, iar pilotul a decis ca turbulentele in aer sunt foarte puternice, astfel ca elicopterele nu pot derula misiuni de aruncare cu apa.In jurul orei 14:00 se va efectua un nou zbor de recunoastere, iar in functie de conditiile meteo, va fi luata o decizie cu privire la interventia aparatelor de zbor.Un turist a observat coloana de fum care iesea din padure si a sunat la numarul de urgente 112. Aproximativ 20 de pompieri, alaturi de angajati de la Ocolul Silvic si rangeri au intervenit imediat, iar sambata au solicitat ajutor din judetele Timis, Gorj si Mehedinti . In total peste o suta de pompieri intervin pentru stingerea focului.Interventia la sol este dificila, din cauza reliefului abrupt.