Pompierii nu pot stinge incendiul din Parcul National Domogled, din cauza vantului

"Elicopterele au inceput misiunea de aruncare cu apa, la prima ora a diminetii. In urma recunoasterii efectuate din elicopter, s-a constatat ca incendiul nu s-a extins peste noapte. Nu au mai fost observate flacari, dar inca fumega in aceleasi doua locatii unde s-a intervenit.Judetul nostru se afla sub atentionare de cod galben de vant pana in jurul orei 13:00. Din cauza intensificarii vantului in zona Baile Herculane, misiunile elicopterelor au fost oprite momentan", a declarat purtatorul de cuvant al ISU "Semenic" Caras-Severin, Magdalena Tocmelea.Duminica dimineata au fost efectuate sapte aruncari cu apa, urmand ca acestea sa fie reluate, daca vremea o va permite, in jurul orelor 15:00 - 16:00. Pana atunci, continua interventia echipajelor la sol.Un turist a anuntat, vineri, 27 aprilie, un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled - Valea Cernei. La fata locului s-au deplasat de urgenta 20 de pompieri militari din cadrul Detasamentelor de Pompieri Resita si Caransebes si 10 lucratori ai Ocolului Silvic Baile Herculane.Incendiul se manifesta la o plantatie de pin negru de Banat si subarboret si exista pericolul extinderii la o padure de fag. Zona in care s-a produs incendiul este la o altitudine de 1.100 m, la 25 km distanta fasa de orasul Baile Herculane, din care 15 km drum neamenajat, si este caracterizata de un relief foarte dificil. Este o zona stancoasa, pe o panta abrupta, cu o inclinatie de 40 de grade.Pentru lichidarea si limitarea pagubelor, se intervine cu zeci de pompieri militari din cadrul ISU Semenic, ai Inspectoratelor pentru situatii de urgenta Timis, Gorj si Mehedinti, ai Ocolului Silvic si doua cu elicoptere. De asemenea, au fost trimise in sprijin mijloace de interventie - rucsaci pentru stingerea incendiilor de padure din compunerea Containerului Multi Risc tip II, de la inspectoratele judetene Bucuresti-Ilfov, Arad, Hunedoara si Unitatea Speciala de Interventie in Situatii de Urgenta Ciolpani.