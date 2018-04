Pompierii s-au retras din zona incendiului din Parcul Domogled, dar vor reveni duminica

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta incendiul este localizat si nu mai exista pericol de propagare."Fortele s-au retras de la locul interventiei. Cele doua elicoptere au efectuat in total 17 curse, din care doua recunoasteri si 15 aruncari cu apa si raman in zona, pregatite sa intervina si maine (duminica - n.red.).Echipajele venite in sprijin din judetele limitrofe raman si ele in zona, cazarea fiindu-le asigurata cu sprijinul Primariei Toples, astfel ca maine (duminica - n.red.) va interveni acelasi numar de efective", au transmis reprezentantii ISU Caras-Severin.Potrivit sursei citate, incendiul este localizat, nu mai exista pericol de propagare, dar mai fumega pe alocuri.Duminica dimineata, pompierii vor relua misiunea in jurul orei 7:00.Incendiul a izbucnit vineri dupa-amiaza in Parcul National Domogled din judetul Caras-Severin. Fumul care iesea din padure a fost observat de un turist care a sunat la numarul de urgente 112, iar pompierii au solicitat sprijin din judetele Timis, Mehedinti si Gorj, dar si doua elicoptere de la MAI. Incendiul s-a manifestat pe doua hectare si au fost doua focare, interventia fiind dificila, avand in vedere relieful stancos si pantele abrupte.Zona in care s-a produs incendiul este la o altitudine de 1.100 metri, la 25 kilometri distanta de orasul Baile Herculane, din care 15 kilometri drum neamenajat.