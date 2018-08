Primaria Oradea strange fonduri pentru refacerea Palatului Episcopiei Greco-Catolice, "emblema a orasului"

Ziare.

Acoperisul cladirii a fost distrus in totalitate in urma incendiului de sambata noaptea , la fel si tavanul etajului intai, pagubele nefiind inca evaluate.Reprezentantii Primariei Oradea anunta, printr-un mesaj pe Facebook, ca municipalitatea se va implica pentru refacerea cladirii Palatului Episcopiei Greco-Catolice."Intreg orasul este emotional afectat de pierderea acestei cladiri impresionante. Primaria Oradea impreuna cu Episcopia Greco-Catolica va deschide, luni, un cont pentru strangerea de fonduri in vederea refacerii acestui monument simbol al orasului. Primaria Oradea se va implica financiar in acest efort de reconstructie a Palatului Episcopal Greco-Catolic", se arata in mesajul de pe Facebook.Reprezentantii municipilitatii multumesc pompierilor care s-au implicat pentru a reduce efectele incendiului devastator, dar si oamenilor."Multumim pompierilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Crisana care au actionat in forta si cetatenilor pentru implicare", se mai arata in mesaj.De asemenea, Primaria Oradea publica o fotografie cu cladirea Palatului Episcopal Greco-Catolic asa cum arata inainte de incediu. Cladirea este extrem de frumoasa, iar fatada tocmai fusese refacuta.Peste o suta de pompieri au intervenit, sambata seara, pentru stingerea incendiului violent care a cuprins Palatul Episcopiei Greco-Catolice din Oradea, cladire monument istoric constuita in stil baroc.Pompierii au reusit sa opreasca incendiul sa se extinda si la parterul cladirii, desi au fost distruse sau afectate de flacari mansarda si etajul.Aciperisul a fost distrus in totalitate, incendiul afectand peste 1.300 de metri patrati.Deocamdata, nu se cunoaste cauza izbucnirii incendiului, iar pagubele nu au fost evaluate. Reprezentantii Episcopiei au declarat presei ca in interior se gaseau obiecte extrem de valoaroase.