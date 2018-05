Primarul sectorului 5, unde nicio scoala nu are autorizatie ISU, iar una a ars: Garantez pentru siguranta copiilor

Ziare.

"In acest moment, in baza documentariilor realizate de experti, da, garantez pentru siguranta copiilor din sectorul 5", spune primarul, citat de StirileProTv.ro Edilul a facut declaratiile in ciuda faptului ca nicio scoala din sectorul sau nu are autorizatie ISU de securitate la incendiu.In acelasi timp, PNL Sector 5 il someaza pe Daniel Florea sa elimine riscul producerii unei tragedii."In timp ce primarul Zero al sectorului 5 al Capitalei, Daniel Florea, face promisiuni de mai bine de doi ani, tavanele la scoli au inceput sa cada, iar o unitate de invatamant a ars. PNL Sector 5 il someaza public pe 'edilul' celui mai incercat sector din Bucuresti sa isi ia rolul in serios:Dupa doi ani de rezultate zero, macar scolile sa fie protejate. Din nou a fost evitata o tragedie, in cazul incendiului, ca si la prabusirea tavanului. Unitatile de invatamant, si educatia in general, au fost si raman prioritatile PNL. Domnul Florea sa faca bine sa protejeze vietile copiilor cand acestia sunt la scoala, unde parintii ii lasa in fiecare dimineata, asteptand ca acestia sa fie in siguranta", scrie pe contul de Facebook PNL Sector 5 Amintim ca scoala nr. 124 din sectorul 5 a ars in intregime, in noaptea de duminica spre luni. In plus, incidentul vine la un an de cand tavanul altei scoli din sector, nr. 141, s-a prabusit . Din fericire, era "Saptamana Altfe", iar copiii nu erau la cursuri.