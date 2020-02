Reactia conducerii Aeroportului Otopeni dupa incendiul de duminica - Nicio mentiune despre criticile martorilor

Ziare.

Acestia au transmis ca, in momentul deflagratiei, in zona de imbarcare erau 2.300 de pasageri, fiind evacuati din zona de restaurante aproximativ 590 dintre acestia.Cei aflati in zona restaurantelor, acolo unde s-a degajat fum, au fost mutati temporar intr-o zona apropiata, unde nu era fum."Hota asigura evacuarea aerului viciat de la unul dintre restaurantele din zona. In acest moment se fac verificari in teren pentru a se stabili cauza incendiului", au precizat reprezentantii CNAB intr-un comunicat remis. Traficul aerian se desfasoara normal la ora difuzarii acestei stiri.Totusi,Reamintim ca Marian Ionescu, vlogger la Mariciu.ro, a postat pe Facebook . duminica dimineata, imagini de la fata locului si a criticat proasta organizare si lipsa de comunicare a administratorilor aeroportului . El a sustinut ca abia dupa 40 de minute a venit cineva sa-i indrume si sa-i evacueze, insa nimeni nu le-a spus nimic, nici legat de zboruri, nici de incendiu "Organizare d-aia fina de Euro 2020 pe Aeroportul Otopeni. La Burger King are loc un incendiu usor, dar toata zona asta de aeroport e plina de fum. Nimeni din administratie nu zice nimic de tipul "ba, duceti-va in alta zona a aeroportului", iar unii oameni stau in fum, cuminti pe scaune. Traditionalul "WTF, Romania?!".Later Edit: Toata treaba tine de cel putin 15 minute. Noi acum stam intr-o zona unde sunt geamuri deschise.Later Edit 2: Un singur tip urla pe hol sa coboram la parter. Momentan suntem cateva sute de oameni intr-o sala. A anuntat dupa jumatate de ora in boxe sa ne strangem toti la o poarta. Atat. Nicio informatie, nimic.Later Edit 3: Dupa 50 de minute de liniste si fum, lucrurile au revenit la normal. In continuare oamenii de la butoanele aeroportului nu au comunicat ce s-a intamplat. Ne imbarcam si plecam spre Praga. Revin cu postari mai pozitive", a scris pe Facebook Marian Ionescu Ulterior, intr-o interventie telefonica la Digi24, acesta a precizat ca oamenii nu s-au panicat si ca evacuarea a decurs fara probleme, in ciuda intarzierii cu care s-au mobilizat angajatii aeroportului.C.P.