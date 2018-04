Reghin: O femeie a murit, iar alta e la spital in urma unui incendiu pus intentionat

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca incendiul la apartamentul din Reghin a fost declansat intentionat, iar in urma acestuia o femeie de circa 60 de ani a murit, iar alta de 80 de ani a fost transportata la spital, intoxicata cu fum si cu arsuri."Incendiul a izbucnit in urma unei actiuni intentionate", arata ISU Mures.Ambele persoane au fost evacuate de pompieri din locuinta, insa femeia de 60 de ani a murit la scurt timp.Incendiul a fost declansat la un apartament din municipiul Reghin, situat pe strada Mihai Viteazul, iar pentru lichidarea acestuia au intervenit mai multi pompieri cu o autospeciala cu apa si spuma.In acest caz, politia continua cercetarile, iar la fata locului a ajuns si un procuror "In urma activitatilor desfasurate a fost identificat un barbat care se pare ca ar fi vatamat cele doua persoane", au spus, la randul lor, reprezentantii Politiei Mures.