Arde de 48 de ore: Degajari mari de fum toxic de la depozitul de anvelope din Valcea

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, in zona sunt intensificari ale vantului care au determinat imprastierea fumului pe o raza de circa 5 kilometri.Pompierii militari intervin de aproape 48 de ore pentru singerea flacarilor izbucnite in doua anexe, cu o suprafata de circa 80 mp, in care se aflau depozitate peste 200 de tone de cauciuc."Se intervine in continuare, pana la primele ore ale diminetii (luni - n.red.) reusindu-se relocarea si stingerea a circa 50% din cantitatea de cauciuc afectata. Din cauza intensificarii vantului, au reaparut degajari de fum si s-a reimpus avertizarea populatiei prin intermediul aplicatiei Ro-Alert.Se intervine in continuare cu sase autospeciale de stingere si doua utilaje pentru relocarea si stingerea intregii cantitati de deseuri de cauciuc afectate", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Valcea, Catalin Popescu.Cetatenii din zona au fost alertati prin Ro-Alert si sfatuiti sa evite sa se apropie de incendiu si sa se protejeze impotriva fumului degajat si sambata, cand a fost anuntat evenimentul.