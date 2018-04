Trafic oprit pe Transfagarasan, peste noapte, din cauza unui incendiu langa cetatea Poenari

Ziare.

com

Centrul Infotrafic informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN7C Transfagarasan, pe ambele sensuri de mers, din cauza incendiului de vegetatie produs la kilometrul 57, in comuna Arefu, judetul Arges si a caderilor de pietre pe carosabil.Se estimeaza ca traficul sa fie reluat in conditii normale in cursul diminetii, in jurul orei 08:00, potrivit sursei citate.Initial, traficul rutier a fost restrictionat pe un sens de mers.Un incendiu de vegetatie a izbucnit duminica dupa-amiaza langa cetatea Poenari din judetul Arges, turistii aflati in zona fiind evacuati. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului.