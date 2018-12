Traficul e oprit pe Autostrada Bucuresti-Pitesti dupa ce un trailer care transporta masini a luat foc

Ziare.

com

Incidentul s-a produs pe sensul catre Pitesti al autostrazii A1 Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 23, in zona localitatii Bolintin-Deal (judetul Giurgiu), anunta Centrul Info Trafic al Politiei Romane.Conform primelor informatii, nu sunt inregistrate victime.La fata locului au ajuns echipaje SMURD si de politie.Trafiul se desfasoara pe banda numarul doi, dirijat, dar va fi intrerupt pentru putin timp in momentul in care pompierii vor actiona pentru lichidarea incendiului.A.G.