Trei rulote din Arad au fost incendiate intentionat

Ziare.

com

Directorul a precizat ca scandalul a pornit de la bani, pentru ca barbatul a cerut restituirea unei garantii pe care nu o platise el, ci firma care il angajase si care achita chiria lunara.Pompierii aradeni au fost solicitati, duminica dimineata, in jurul orei 04.00, pentru a interveni acasa la directorul AJOFM Arad, unde ardeau trei rulote de locuit parcate pe un teren invecinat."La interventie s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma si cinci subofiteri, dar si un echipaj de Politie. Ajunse la fata locului, fortele de interventie au constatat faptul ca ardeau generalizat trei rulote. S-a actionat pentru stingere, insa cele trei rulote au ars in proportie de 95% impreuna cu bunurile existente din interior. Cauza incendiului a fost stabilita ca fiind actiune intentionata", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, George Plesca.Politistii au fost chemati de catre proprietarul rulotelor, directorul AJOFM Arad, Marinel Hentes, care a declarat ulterior pentru News.ro ca persoana care a provocat incendiul este un fost chirias de-al sau."In curtea mea am trei case, iar una am inchiriat-o unui barbat angajat la firma unui amic. Firma ii platea chiria, insa barbatul mi-a spus ieri (sambata - n.r.) ca vrea sa plece si mi-a cerut banii platiti pentru garantie. Eu nu am putut sa-i dau acei bani, pentru ca nu el a platit garantia, ci firma, deci ii voi restitui firmei. Barbatul s-a enervat, iar dimineata a dat foc la rulote", a spus Hentes.Directorul a declarat ca paguba este de peste 4.000 de euro si ca va depune plangere pentru distrugere."Aveam patru rulote, eu le-am cumparat pentru ca fiul meu are firma de constructii si caza muncitori. Trei au ars in urma incendiului. Noroc ca nu era nimeni in ele!", a spus Hentes.Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene, Claudia Iuga, a declarat ca suspectul are 50 de ani si are antecedente penale, el urmand sa fie cercetat pentru distrugere.