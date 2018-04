Un autobuz a luat foc si a ars complet intr-o statie din Arad (Foto)

Foto: ISU Arad

Foto: ISU Arad

Ziare.

com

Pasagerii au reusit sa iasa la timp, insa vehiculul a ars ca o torta, degajandu-se o coloana de fum dens care s-a vazut de la cativa kilometri si a afectat doua cartiere.Incendiul a izbucnit in momentul in care un autobuz urban, care circula pe Linia 21 din Arad, a ajuns aproape de statia din cartierul Alfa.Zona este una aglomerata, in apropiere fiind o piata, un supermarket si mai multe magazine, iar locuitori din cartier au declarat ca au auzit o bubuitura, dupa care au vazut autobuzul in flacari."Urma sa oprim in statie si brusc ne-am trezit cu mult fum. Soferul a oprit inainte de statie si am iesit in graba, iar in spatele autobuzului am vazut flacari mari, apoi s-a auzit ca o explozie", a spus o pasagera.Vehiculul, care apartine Companiei de Transport Public Arad, a ars ca o torta in fata unui bloc, iar la final a ramas doar caroseria. Explozia auzita de localnici a fost de la o anvelopa care a ars, iar o fereastra de la parterul blocului s-a spart din cauza suflului.O coloana densa de fum degajat de incendiu a acoperit doua cartiere, respectiv Alfa si Parneava, fiind vizibila de la cativa kilometri.Pentru stingerea flacarilor au intervenit echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arad, care urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit incendiul.Strada cu statia de autobuz a fost complet inchisa de politisti, iar perimetrul a fost asigurat pana la incheierea interventiei.