Un autoturism care livra pizza a luat foc in mers, in Giurgiu. A urmat o explozie

Soferul a observat ca masina a luat foc si a reusit sa coboare din masina."Detasamentul Bolintin Deal intervine in localitatea Sabareni dupa ce un autoturism folosit pentru a livra pizza a luat foc in mers. Soferul a observat ca masina a luat foc, a reusit sa coboare din masina si sa-i spuna unui localnic ca autoturismul are sistem GPL. La trei minute incendiul a fost urmat de o explozie", a declarat presei reprezentantul ISU Giurgiu, maior Gavrila Iordan.Potrivit acestuia, localnicul a reusit sa sune la 112 si la fata locului a ajuns un echipaj al ISU Giurgiu din cadrul Detasamentului Bolintin Deal, care actioneaza pentru lichidarea incendiului.