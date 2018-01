Un barbat din Arges a fost gasit cu gatul taiat, intr-o casa cuprinsa de flacari

Ziare.

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, focul a cuprins o casa din comuna Mioarele, satul Matau Cogenesti.In timpul interventiei, in casa cuprinsa de flacari, pompierii l-au gasit pe proprietar, un barbat in varsta de 47 de ani, care era mort si parea a avea gatul taiat, au declarat surse judiciare.Potrivit acestora, prima ipoteza luata in calcul in acest caz este sinuciderea, in conditiile in care toate usile imobilului erau incuiate din interior. Barbatul era in proces de divort, iar joi avea termen in instanta Sotia barbatului, care a fost anuntata despre incendiu, a facut un atac de panica si a suferit arsuri in zona urechilor atunci cand a vrut sa intre in casa pentru a recupera niste acte.Femeia a fost transportata la spital de catre un echipaj SMURD Politistii au deschis o ancheta in acest caz, iar specialistii de la ISU urmeaza a stabili cauza producerii incendiului care a distrus casa si anexele acesteia.