Un barbat si-a dat foc pe o strada din Bistrita

Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Judetean Bistrita-Nasaud, barbatul are arsuri de gradul 2 si 3 pe 20% din suprafata corpului.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Crina Sirb, a precizat ca barbatul era domiciliat in comuna Sieut, dar se pare ca locuia fara adapost in Bistrita.Autoincendierea a avut loc pe o strada din oras, in noaptea de joi spre vineri, si nu se cunosc imprejurarile exacte.In cauza a fost deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.