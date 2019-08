Un barbat din Craiova, ridicat de politisti dupa ce a aruncat cu benzina in trecatori si a dat foc la casa scarii blocului

Ziare.

Conform reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj, pompierii au fost chemati la un incendiu izbucnit intr-un apartament din Craiova, ei stabilind insa ca focul se manifesta pe casa scarii.Astfel, 32 de adulti si sapte copii care se aflau in blocul respectiv au fost evacuati. Pompierii au stabilit ca, el folosind materiale combustile si materiale textile.In urma acestui eveniment . De asemenea, alte doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit un atac de panica.La randul lor, politistii Sectiei 4 Politie Craiova au fost sesizati, marti dupa-amiaza, despre faptul caAcolo s-au deplasat mai multe echipaje de politie , precum si luptatori SAS, care au reusit sa patrunda in apartamentul in care acesta se afla, situat la etajul doi al blocului, a anuntat Politia Judeteana Dolj.Barbatul a fost imobilizat, stabilindu-se ca are 32 de ani si este din Craiova."Acesta se afla in prezent la sediul sectiei, in cauza fiind demarate cercetarile pentru lamurirea starii de fapt si a dispunerii masurilor legale ce se impun", au precizat reprezentantii IPJ Dolj.In acest caz, a fost dispusa efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de, cazul fiind preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj.