Un barbat din Timis a murit dupa ce i-a luat foc casa de la lumanare - localitatea n-are curent de 3 zile

Ziare.

com

Localitatea Belint, unde a avut loc incendiul, nu are curent electric de trei zile, din cauza vremii.Potrivit pompierilor, incendiul ar fi izbucnit de la o lumanare nesupravegheata.De asemenea, marti seara, mai erau 36 de localitati, in Timis, nealimentate cu energie electrica, in urma conditiilor meteo nefavorabile.