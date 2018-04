Un barbat din Timisoara si-a dat foc pe strada, dupa ce s-a certat cu sotia la telefon

Ziare.

El are arsuri de gradele doi si trei pe mai bine de jumatate din corp.Potrivit politistilor, barbatul s-a certat minute bune la telefon cu sotia lui si a amenintat ca se va sinucide. Dupa ce a terminat convorbirea, barbatul in varsta de 43 de ani, si-a turnat pe cap benzina, dintr-o sticla, apoi a aprins bricheta.Barbatul a ars ca o torta sub ochii ingroziti ai unor rude.Omul a fost preluat rapid de un echipaj al ambulantei si transportat la Spitalul Judetean Timisoara cu arsuri grave, de gradele doi si trei pe mai mult de jumatate din suprafata corpului.