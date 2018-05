Un barbat si-a dat foc in propria masina, intr-o benzinarie din Cluj

Ziare.

Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Carmen Jucan, a declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca nu a fost stabilita identitatea barbatului decedat."Un barbat a decedat in propria masina dupa ce aceasta a luat foc. Conform primelor verificari, decesul ar fi survenit in urma unei autoincendieri a autoturismului. Se efectueaza cercetarea la fata locului, cu criminalisti, politisti de la Investigatii Criminale. Deocamdata nu a fost stabilita identitatea barbatului", a spus Jucan.Surse judiciare au declarat la randul lor corespondentului MEDIAFAX ca, in urma vizionarii camerelor de supraveghere ale benzinarieri, anchetatorii au tras concluzia ca ar fi fost vorba de o sinucidere."Barbatul si-ar fi pus combustibil intr-o canistra, ar fi stropit interiorul, dupa care s-a urcat pe bancheta din spate a masinii si si-a dat foc. Pe camere se vede cum izbucnesc flacarile", au precizat sursele citate.Incendiul a izbucnit la o masina aflata in benzinarie pe Calea Turzii, din Cluj-Napoca, iar dupa ce pompierii au stins focul, in interior a fost gasita o persoana carbonizata.