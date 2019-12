Un copil de opt luni a murit intr-un incendiu, la Constanta

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un incendiu izbucnit la o casa din localitatea Cogealac.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD tip B. In momentul in care echipele de interventie au ajuns in zona, incendiul se manifesta violent, cu flacara, la doua camere ale locuintei.Un copil de opt luni, aflat in locuinta, nu a mai putut fi scos, el murind in incendiu.Pompierii au reusit stingerea focului dupa aproximativ o jumatate de ora, dar se afla la locuinta pentru supravegherea zonei. Cele doua camere unde s-a manifestat focul si bunurile din interior au fost distruse.Pompierii au stabilit ca focul a fost provocat cel mai probabil de un sistem de incalzire amplasat necorespunzator fata de materiale combustibile.