Un incendiu izbucnit la Satu Mare arde incontinuu de opt zile

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat, luni, corespondentului MEDIAFAX, ca in ziua de Craciun aproape 90 de pompieri din mai multe judete pregatesc o operatiune de patrundere la gura sondei.Dupa ce specialistii vor ajunge, vor evalua situatia, iar apoi se va lua solutia tehnica de oprire a gazului pentru evitarea producerii unei explozii, in urma lichidarii incendiului."Pompierii au rolul sa asigure protectie specialistilor in controlul sondelor care vor intra sa identifice situatia existenta. Astazi (luni - n.r.) s-au incercat motopompele, se asigura necesarul de apa, s-a lucrat la amplasarea rezervoarelor de mare capacitate, primul bazin fiind deja umplut. Foarte mult a durat si operatiunea de montare a unor dale imense de beton, care au rolul de a consolida platforma de pe care vor actiona utilajele. Debitul de apa trebuie sa fie continuu, sa se poata realiza un culoar de trecere prin flacari pana la gura sondei", a spus Adriana Pop.Potrivit unui comunicat de presa trimis, luni, de ISU Satu Mare, pompierii sunt pregatiti sa actioneze pentru protectia personalului desemnat sa patrunda la gura sondei, folosind tunuri de apa pentru realizarea unor perdele de protectie."Mentionam faptul ca, dupa eliberarea capatului sondei, prin taierea si extragerea suprastructurii (turnul sondei) din focar, personalul specializat in controlul sondelor, va evalua situatia si va stabili in ce masura a fost afectata, precum si modalitatea de captare a gazelor", potrivit ISU Satu Mare.Potrivit ISU Satu Mare, luni s-a actionat pentru consolidarea cailor de acces si de interventie , care sa permita accesul utilajelor grele si al autospecialelor de stingere, pentru amplasarea pe platforma a rezervoarelor/bazinelor de apa, respectiv umplerea acestora."La fata locul incendiului sunt dislocate forte si mijloace din mai multe judete, dupa cum urmeaza: ISU Bihor cu 9 subofiteri cu un autocamion, o motopompa de mare capacitate, un microbuz; ISU Bistrita-Nasaud cu 5 subofiteri cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma si o motopompa de mare capacitate; ISU Maramures cu 6 subofiteri cu un autocamion si o motopompa de mare capacitate; ISU Salaj cu 11 subofiteri cu un autocamion, o motopompa de mare capacitate, o motopompa si o autospeciala cu tun cu capacitate de 9000 de litri; ISU Timis cu un ofiter, 22 subofiteri cu un un autocamion, o motopompa de mare capacitate, 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma, un microbuz si un container logistic; ISU Satu Mare cu 2 ofiteri, 33 subofiteri cu un autocamion, o motopompa de mare capacitate, o autospeciala de stingere cu apa si spuma si 3 motopompe remorcabile", se mai arata in comunicat.Deocamdata nu se cunosc cauzele izbucnirii incendiului de la sonda de extractie a gazului de la Moftinu Mare, avand in vedere ca focul arde violent si nimeni nu se poate apropia de locul respectiv.La Satu Mare au ajuns, inca de saptamana trecuta, reprezentanti ai Serinus Energy din Canada, companie care opereaza la Moftinu Mare.Pana la stabilirea strategiei de interventie post-stingere si la adoptarea tuturor masurilor de securitate atat pentru echipajele de interventie, cat si pentru populatia din zona, s-a luat decizia de asigurare a zonei fara intreruperea procesului de ardere.Incendiul de la sonda de gaz, care a izbucnit in urma cu opt zile, nu a fost lichidat deoarece exista pericol de explozie dupa lichidarea lui, daca nu va fi oprit gazul.