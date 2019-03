Un incendiu violent a cuprins o manastire din Constanta (Video)

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti, la un incendiu izbucnit la acoperisul unor chilii de la manastirea din localitea 23 August.La fata locului s-au deplasat peste 40 de pompieri cu cinci autospeciale de stingere cu apa si spuma si o autospeciala de lucru la inaltime din cadrul a cinci subunitati. De asemenea, in zona se mai deplaseaza o autoscara mecanica.Persoanele care se aflau acolo - doi calugari si alte doua persoane - au parasit cladirea pana la sosirea echipelor de interventie.Conform reprezentantilor Arhiepiscopiei Tomisului, la manastirea respectiva se afla patru calugari si personal auxiliar.Incendiul a fost localizat si se intervine pentru lichidarea acestuia, dar corpul de chilii este distrus.Cauza posibila a incendiului este o defectiune in camera centralei.Manastirea "Sfintii Ierarhi Nicolae si Bretanion" a mai fost afectata de un incendiu, in 2010.