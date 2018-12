Un mall din Ploiesti a fost evacuat dupa ce a luat foc de la o tigara

Ziare.

Reprezentantii ISU Prahova au declarat ca incendiul a izbucnit la mall-ul AFI Ploiesti aflat pe strada Radu Calomfirescu, in aer liber, dar pana la sosirea pompierilor, angajatii mall-ului au evacuat, preventiv, peste 1.000 de persoane."Incendiul este lichidat. Urmare a incendiului au ars 40 de metri patrati de izolatie exterioara din polistiren si 20 europaleti. Au fost evacuate peste 1.000 de persoane, din datele pe care le avem, de la personalul mall-ului. Se pare ca au fost evacuate deoarece a patruns fum pe o gura de ventilatie", a spus purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae.In urma acestui incendiu, nimeni nu a fost ranit.Incendiul s-a produs in aer liber, fara pericol de extindere.Reprezentantii mall-ului au transmis ca a fost vorba despre un incident minor, iar clientii nu au fost in pericol."In data de 26 decembrie a avut loc un incendiu minor in zona de depozitare a deseurilor. Persoane neidentificate au aruncat in trecere o tigara aprinsa si o parte din materiale au luat foc. Incendiul a fost izolat si oprit imediat de catre echipa de pompieri de serviciu si nu s-au inregistrat pagube. Clientii mall-ului au fost tot timpul in siguranta", au transmis reprezentantii mall-ului din Ploiesti.Potrivit acestora, au fost sesizate autoritatile pentru a identifica persoanele care au provocat incidentul.