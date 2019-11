Un mall din sectorul 4 a fost evacuat, din cauza unui incendiu UPDATE Trei masini au ars in parcare (Foto)

UPDATE 17:28

Potrivit reprezentantilor ISU Bucuresti - Ilfov, un incendiu puternic a izbucnit duminca, in jurul orei 16.00, in parcarea subterana, la minus 2.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge incendiul.Toate persoanele care erau in parcare au fost evacuate si nu sunt persoane ranite. Mai multe persoane au fost expuse la fum si patru dintre ele au fost transportate la spitalul Bagdasar Arseni.Evacuarea s-a realizat in mod coordonat, cu fortele ISU, politie, jandarmerie si ale obiectivului. Totodata, au fost transmise mesaje vocale de evacuare prin intermediul difuzoarelor.Din imaginile trimise de ISU se vede ca cel putin trei masini au ars, doua aproape in totalitate.Inca nu s-a identificat cauza incendiului.ISU anunta ca in momentele urmatoare, reprezentantii complexului vor transmite un mesaj informativ pentru persoanele care sunt evacuate si care asteapta permisiunea pentru acces in parcare, in vederea recuperarii autoturismelor. Actiunile de evacuare a fumului sunt in desfasurare si se va permite accesul doar dupa ce vor fi indeplinite conditiile de siguranta.