Un nou incendiu la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi

Reprezentantii ISU Iasi spun ca mai multe echipaje de pompieri participa la interventie Potrivit unor martori, flacarile sunt vizibile la etajulal saselea al cladirii, in zona in care a avut loc incendiul din noaptea de marti spre miercuri.Reprezentanti ai spitalului sustin ca nu ar exista persoane afectate, bolnavii de la etajele superioare ale cladirii fiind evacuati inca de noaptea trecuta. Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri la Institutul de Boli Cardiovasculare Iasi. Initial au fost evacuati 18 pacienti situati la etajele superioare ale cladirii, ulterior fiind evacuati si pacientii de la etajele inferioare.Incendiul a fost stins dupa sase ore de interventie.Interventiile chirurgicale programate, miercuri, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi au fost sistate, iar pacientii care ar fi trebuit consultati au fost trimisi acasa. Conducerea unitatii a anuntat ca blocul operator, Sectia ATI, dar si mai multe saloane au fost afectate de incendiu. Reprezentantii ISU au anuntat ca Institutul de Boli Cardiovasculare din Iasi a fost sanctionat cu avertisment in cursul anului 2017 intrucat nu detinea autorizatie de securitate la incendiu.