Un piroman isi face de cap in Targu Jiu. Da foc si stie sa se fereasca de camerele video (Video)

Locatarii afectati au reusit sa stinga focul inainte ca flacarile sa se extinda, insa autorul este de negasit, acesta ferindu-se cu succes de camerele de supraveghere.Publicatia locala Pandurul scrie ca individul nu se afla la primul incident de acest fel, in urma cu cateva zile barbatul reusind sa incendieze si o masina.Constantin Dungaciu, una dintre victimele piromanului, a povestit ca in jurul orei 03:00 a simtit miros de fum, iar cand a deschis usa apartamentului a vazut o cutie de carton in flacari. Barbatul a stins focul, iar incidentul a fost surprins de o camera de supraveghere pe care locatarul o avea montata deasupra usii."Vine cu o cutie in brate, in care pune cateva hartii si presuri din astea de pe la usi, luate de pe hol probabil, pe care le aprinde si apoi lasa cutia cu flacari la usa. La mine a pus cutia aprinsa chiar sub camera de supraveghere, nu a avut nicio problema. Norocul a fost ca a simtit sotia mirosul de fum si am iesit repede la usa de am stins focul", a povestit victima.Autorul actioneaza in acelasi mod, de fiecare data. Dungaciu sustine ca piromanul si-a inceput activitatea inca din luna aprilie, iar de fiecare data se imbraca la fel."Pe imagini se vede ca are o gluga alba trasa pe cap, are aceleasi haine din aprilie si pana acum, nu cred ca s-a schimbat vreodata. Motivul pentru care ar fi putut sa faca asa ceva nu il stiu. Eu nu am dusmani, nu sunt certat cu vecinii, nu vad de ce sa faca asa ceva decat daca omul e nebun si are o problema", a mai declarat Constantin Dungaciu pentru Pandurul.Duminica spre luni noaptea, piromanul a provocat un nou incendiu la intrarea intr-un bloc de garsoniere. In acest caz a fost deschisa o ancheta, iar politistii incearca acum sa il gaseasca pe autor.Iata imagini cu piromanul: